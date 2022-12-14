Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن: نريد مشاركة أوسع من القادة الأفارقة في تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة (الشرق)

Lebanon 24
14-12-2022 | 13:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الروسية: روسيا ألغت المحادثات النووية مع الولايات المتحدة بسبب تردي وضع العلاقات الثنائية
lebanon 24
15/12/2022 05:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: قطع العلاقات مع الولايات المتحدة ممكن ولكنه ليس في مصلحة روسيا (الشرق)
lebanon 24
15/12/2022 05:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هل الهدف من زيارة الرئيس الصيني للسعودية طرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط؟
lebanon 24
15/12/2022 05:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا الخارجية السعودي والإماراتي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
lebanon 24
15/12/2022 05:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:21 | 2022-12-14
17:19 | 2022-12-14
16:57 | 2022-12-14
15:41 | 2022-12-14
15:38 | 2022-12-14
15:32 | 2022-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website