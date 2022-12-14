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الخارجية الفرنسية: الضربات الروسية الجديدة ضد أهداف مدنية في كييف نفذت باستخدام مسيرات قدمتها إيران لروسيا

Lebanon 24
14-12-2022 | 15:32
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