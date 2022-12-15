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وزير العدل التركي: سيتم استئناف حكم السجن الصادر على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو
Lebanon 24
15-12-2022
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01:27
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