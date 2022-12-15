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وسائل إعلام إيرانية: بحرية الحرس الثوري الإيراني تعتقل 12 من أفراد طاقم سفينة في مياه الخليج تقول إنها تحمل وقودا مهربا

Lebanon 24
15-12-2022 | 01:58
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