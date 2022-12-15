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قاسم هاشم للـLBCI: هناك اتصالات بين بعض الكتل والقوى السياسية وتركيبة نظامنا تتطلب تواصلا دائماً والمطلوب اليوم نقاش وطني جامع ولم يطرح اسم قائد الجيش ليتم النقاش حوله

Lebanon 24
15-12-2022 | 03:22
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قاسم هاشم للـ LBCI: التوافق يجب ان يكون بين الكتل والقوى السياسية التي يمكن أن تؤمن نجاح انتخاب الرئيس وبالتالي يعني شبه الاجماع لا الاجماع
lebanon 24
15/12/2022 18:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ملحم خلف لـ"الجديد": لم يطرح اسم قائد الجيش حتى الآن وهناك عائق دستوري يحول دون هذا الترشيح ولحين اتمام هذا الامر علينا ان نكون اكثر فعالية في تطبيق الدستور وابقاء الجلسات مفتوحة لنتمكن من انتاج رئيس للجمهورية
lebanon 24
15/12/2022 18:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بوصعب: لا أوافق أن ما حصل اليوم مهزلة والنقاش كان مطولاً وجدياً وانهينا 6 فقرات والاسبوع المقبل سيكون هناك جلسة من اجل متابعة القانون لاقراره
lebanon 24
15/12/2022 18:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم هاشم للـLBCI: عندما يكون هناك كلام يستوجب الرد سيكون هناك رد و"يلي بدو يدق الباب بدو يسمع الجواب"
lebanon 24
15/12/2022 18:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
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