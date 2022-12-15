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النائب بلال عبدالله لـmtv: يبدو أنّ البعض يُحبّ الحوار في الخارج وليس في الداخل وموضوع الانسحاب من الجلسات حقّ ديمقراطي وإن كنّا لا نوافق عليه ومصرّون على ميشال معوّض بقدر إصرارنا على الحوار

Lebanon 24
15-12-2022 | 03:22
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النائب علي خريس لـ"الجديد" من مجلس النواب: من ينتظر تعليمات من الخارج فان هذا الامر لا يوصلنا الى نتيجة ومن يرفض الحوار عليه ان يعطينا الحل ومن يرفض الحوار "ما بدو انتخاب رئيس للجمهورية "
lebanon 24
15/12/2022 18:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب بلال الحشيمي لـmtv: انعقاد جلسة لمجلس الوزراء تسبّب بنوعٍ من التشنّج عند البعض ونحن نأتي إلى المجلس النيابي وننتخب معوّض لأنّنا نريد رئيساً
lebanon 24
15/12/2022 18:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب بلال الحشيمي لـmtv: انعقاد جلسة لمجلس الوزراء تسبّب بنوعٍ من التشنّج عند البعض ونحن نأتي إلى المجلس النيابي وننتخب معوّض لأنّنا نريد رئيساً
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15/12/2022 18:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب رازي الحاج لـmtv: لا يجوز النّظر إلى الدستور كلٌّ من وجهة نظره وكلّ الحوارات السابقة لم تؤدِّ إلى حلّ
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15/12/2022 18:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
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