النائب هادي أبو الحسن لـmtv: أجهضنا فرصة لنتّفق داخليًّا حول موضوع الإستحقاق الرئاسي وما يحصل اليوم مضيعة للوقت ويجب إعطاء فرصة بعد رأس السنة لإعطاء فرصة للحوار الداخلي

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