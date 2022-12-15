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النائب هادي أبو الحسن لـmtv: أجهضنا فرصة لنتّفق داخليًّا حول موضوع الإستحقاق الرئاسي وما يحصل اليوم مضيعة للوقت ويجب إعطاء فرصة بعد رأس السنة لإعطاء فرصة للحوار الداخلي

Lebanon 24
15-12-2022 | 03:33
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