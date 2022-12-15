النائب علي خريس لـ"الجديد" من مجلس النواب: من ينتظر تعليمات من الخارج فان هذا الامر لا يوصلنا الى نتيجة ومن يرفض الحوار عليه ان يعطينا الحل ومن يرفض الحوار "ما بدو انتخاب رئيس للجمهورية "

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