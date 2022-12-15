النائب ملحم خلف لـ"الجديد": لم يطرح اسم قائد الجيش حتى الآن وهناك عائق دستوري يحول دون هذا الترشيح ولحين اتمام هذا الامر علينا ان نكون اكثر فعالية في تطبيق الدستور وابقاء الجلسات مفتوحة لنتمكن من انتاج رئيس للجمهورية

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