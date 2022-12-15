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فادي علامة للـLBCI: أي تعاون من الدول الخارجية في موضوع رئاسة الجمهورية مرحّب به وهناك ضرورة للحوار للوصول الى رئيس جامع وتوافقي وعندما نضع ورقة بيضاء هذا يعني أن المرشّح المطروح الآن لا يقنعنا

Lebanon 24
15-12-2022 | 03:43
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15/12/2022 18:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24
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15/12/2022 18:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24
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15/12/2022 18:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24
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15/12/2022 18:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24
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