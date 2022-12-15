فادي علامة للـLBCI: أي تعاون من الدول الخارجية في موضوع رئاسة الجمهورية مرحّب به وهناك ضرورة للحوار للوصول الى رئيس جامع وتوافقي وعندما نضع ورقة بيضاء هذا يعني أن المرشّح المطروح الآن لا يقنعنا

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