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ميشال موسى للـLBCI: المؤسف أننا نقبل دعوات خارجية ولا نقدر على إجراء حوار داخلي

Lebanon 24
15-12-2022 | 03:53
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فادي علامة للـLBCI: أي تعاون من الدول الخارجية في موضوع رئاسة الجمهورية مرحّب به وهناك ضرورة للحوار للوصول الى رئيس جامع وتوافقي وعندما نضع ورقة بيضاء هذا يعني أن المرشّح المطروح الآن لا يقنعنا
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