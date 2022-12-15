النائب سليم الصايغ عبر "الجديد": نرى أن الامتناع عن الحوار هو تعطيل للعملية الديمقراطية ونحن تجاوبنا مع مبادرة الرئيس بري شرط أن تكون لتفعيل العملية الانتخابية في جلسة واحدة

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