الرئيس ميقاتي يشدد على ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث الأليم الذي تعرضت له الدورية الايرلندية في العاقبية وعلى تحاشي تكراره مستقبلا

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