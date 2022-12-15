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النائب غسان عطالله: أي فكرة خارج الميثاقيّة وخارج الشراكة تضرب صيغة لبنان ولماذا يقبل ميقاتي على نفسه ما لا يقبله على غيره؟

Lebanon 24
15-12-2022 | 04:34
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العبسي: نحن لا نُريد أن نكون طائفة تطوف حول نفسها في دائرةٍ خانقة وقاتلة تنتهي بالزوال عاجلاً أم آجلاً بل نُريد أن نطوف في كلّ لبنان وخارجه فنحن عشاق حرية ولا نعرف حدوداً وكنيستنا منفتحة وفيها يلتقي ويتصالح الجميع
lebanon 24
15/12/2022 18:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: اجتمعت المدير التنفيذي لبرنامج التغذية العالمي وقلت له أن لبنان لن يقبل اليوم بإعطاء البرنامج 70% من المساعدات للسوريين و 30% للبنانيين
lebanon 24
15/12/2022 18:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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15/12/2022 18:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
15/12/2022 18:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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