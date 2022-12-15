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النائب علي فياض لـ"الجديد": لحظة انجاز الاستحقاق الرئاسي لا تولد الا في ثنايا التوافق الوطني وخريطة التوازنات النيابية تفرض ان يكون هناك حوار بين القوى

Lebanon 24
15-12-2022 | 04:49
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