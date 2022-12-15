الرئيس ميقاتي: انتخاب رئيس جديد هو استحقاق اساسي جدا لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية ولكن للأسف الشغور في رأس الدولة لا يزال قائما والخلافات تعصف بين مختلف القوى

Lebanon 24