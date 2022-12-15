ميقاتي: أمام هذا الواقع نجد أنفسنا في الحكومة ملزمين دستوريا ووطنيا وأخلاقيا في المضي في عملنا لادارة شؤون الدولة وهذه المهمة سنقوم بها بقناعة وإقدام

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