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ميقاتي: أمام هذا الواقع نجد أنفسنا في الحكومة ملزمين دستوريا ووطنيا وأخلاقيا في المضي في عملنا لادارة شؤون الدولة وهذه المهمة سنقوم بها بقناعة وإقدام

Lebanon 24
15-12-2022 | 05:05
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