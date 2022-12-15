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وزارة الخارجية الروسية: أعددنا مسودة مفهوم جديد للسياسة الخارجية مع مراعاة التغيرات الدولية وقد يتم الكشف عنها في أوائل عام 2023

Lebanon 24
15-12-2022 | 06:34
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