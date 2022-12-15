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وسائل إعلام أميركية: جرح شخصين في عملية إطلاق نار في مركز صحي بولاية بنسلفانيا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
15-12-2022 | 10:59
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