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الخارجية الأميركية: العقوبات ضد روسيا لن تؤدي إلى قفزة في الأسعار أو تعطيل الإمدادات (الشرق)

Lebanon 24
15-12-2022 | 12:37
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