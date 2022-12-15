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وزير الدفاع الأميركي: القوات الروسية تبدي وحشية متعمدة عبر استهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
15-12-2022 | 13:29
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