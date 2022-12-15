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الخارجية الأميركية: نشعر بقلق بالغ من الملاحقات القضائية للمسؤولين ورجال الأعمال في تركيا (العربية)
Lebanon 24
15-12-2022
|
14:03
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