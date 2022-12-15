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الجيش الأوكراني يتوقع هجوما روسيا جديدا على كييف مطلع العام المقبل (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
15-12-2022 | 14:42
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