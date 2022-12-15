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"العربية" نقلًا عن مصادر دبلوماسية: الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا

Lebanon 24
15-12-2022 | 15:05
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