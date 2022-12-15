Advertisement

أخبار عاجلة

فياض لـmtv: بنود طاولة مجلس الوزراء لا علاقة لها بالضرورة في ملف الكهرباء لذلك انسحبت من الجلسة

Lebanon 24
15-12-2022 | 15:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب بلال الحشيمي لـmtv: انعقاد جلسة لمجلس الوزراء تسبّب بنوعٍ من التشنّج عند البعض ونحن نأتي إلى المجلس النيابي وننتخب معوّض لأنّنا نريد رئيساً
lebanon 24
16/12/2022 08:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب بلال الحشيمي لـmtv: انعقاد جلسة لمجلس الوزراء تسبّب بنوعٍ من التشنّج عند البعض ونحن نأتي إلى المجلس النيابي وننتخب معوّض لأنّنا نريد رئيساً
lebanon 24
16/12/2022 08:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: جلسة مجلس الوزراء امس غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية والجلسة اعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل واعلن عنه في مجلس النواب
lebanon 24
16/12/2022 08:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جلسة مجلس الوزراء.. هذه أبرز البنود التي أقرّت وميقاتي يدعو للتعاون
lebanon 24
16/12/2022 08:37:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:36 | 2022-12-16
01:34 | 2022-12-16
01:25 | 2022-12-16
00:11 | 2022-12-16
17:45 | 2022-12-15
17:36 | 2022-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website