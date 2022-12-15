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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: خيرسون تعرضت الخميس للقصف "أكثر من 16 مرة"
Lebanon 24
15-12-2022
|
16:31
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