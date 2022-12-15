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رئيس المجلس الأوروبي: التأخر في اعتماد عقوبات جديدة ضد روسيا يرجع إلى الرغبة في منع حدوث أزمة غذائية.

Lebanon 24
15-12-2022 | 17:00
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