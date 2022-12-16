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ميقاتي: أحيي ذكرى شهداء هذه القوات الذين اختلطت دماؤهم بدماء شهداء الجيش والجنوبيين على مر السنين منذ ان انتدبوا لمهمة حفظ السلام في جنوب لبنان

Lebanon 24
16-12-2022 | 03:37
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