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ميقاتي: نعرب عن تقديرنا الكبير لمساهمة اليونيفيل بالاستقرار بجنوب لبنان وأنا هنا لأؤكد مرة أخرى ان الشعب اللبناني وأنا شخصيا نقدر عميقا العمل الذي تقومون به جنبا إلى جنب مع الجيش

Lebanon 24
16-12-2022 | 03:38
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