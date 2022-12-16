Advertisement

أخبار عاجلة

إصابة 8 أشخاص بينهم 4 في حالة حرجة إثر تدافع على حفل موسيقي في لندن

Lebanon 24
16-12-2022 | 09:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت": 12 إصابة في الانفجارات التي وقعت في محطة للحافلات غرب القدس من بينهم 4 إصابات في حالة حرجة وخطيرة
lebanon 24
16/12/2022 21:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
حالته حرجة... إصابة الطفل بهاء بنزيف حادّ في الرأس بعدما صدمته سيارة
lebanon 24
16/12/2022 21:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين في الانفجار قرب فندق في كابول
lebanon 24
16/12/2022 21:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة 6 أشخاص بتفجير في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان (العربية)
lebanon 24
16/12/2022 21:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:37 | 2022-12-16
13:36 | 2022-12-16
13:34 | 2022-12-16
13:17 | 2022-12-16
13:14 | 2022-12-16
12:59 | 2022-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website