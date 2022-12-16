19
o
بيروت
17
o
طرابلس
-5
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
-5
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
إصابة 8 أشخاص بينهم 4 في حالة حرجة إثر تدافع على حفل موسيقي في لندن
Lebanon 24
16-12-2022
|
09:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت": 12 إصابة في الانفجارات التي وقعت في محطة للحافلات غرب القدس من بينهم 4 إصابات في حالة حرجة وخطيرة
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": 12 إصابة في الانفجارات التي وقعت في محطة للحافلات غرب القدس من بينهم 4 إصابات في حالة حرجة وخطيرة
16/12/2022 21:33:08
16/12/2022 21:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته حرجة... إصابة الطفل بهاء بنزيف حادّ في الرأس بعدما صدمته سيارة
Lebanon 24
حالته حرجة... إصابة الطفل بهاء بنزيف حادّ في الرأس بعدما صدمته سيارة
16/12/2022 21:33:08
16/12/2022 21:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين في الانفجار قرب فندق في كابول
Lebanon 24
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين في الانفجار قرب فندق في كابول
16/12/2022 21:33:08
16/12/2022 21:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة 6 أشخاص بتفجير في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان (العربية)
Lebanon 24
إصابة 6 أشخاص بتفجير في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان (العربية)
16/12/2022 21:33:08
16/12/2022 21:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل المصرف.. هذا ما حصل مع ممثل لبناني شهير (صور)
Lebanon 24
داخل المصرف.. هذا ما حصل مع ممثل لبناني شهير (صور)
04:38 | 2022-12-16
16/12/2022 04:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر بعد "المونديال"... هذا ما ينتظرها
Lebanon 24
قطر بعد "المونديال"... هذا ما ينتظرها
16:00 | 2022-12-15
15/12/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يوقف عناصر
Lebanon 24
حزب الله يوقف عناصر
02:26 | 2022-12-16
16/12/2022 02:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية عصراً؟
Lebanon 24
هل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية عصراً؟
09:40 | 2022-12-16
16/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ مُفاجئ جرى داخل مطار بيروت.. ما القصّة؟
Lebanon 24
أمرٌ مُفاجئ جرى داخل مطار بيروت.. ما القصّة؟
05:23 | 2022-12-16
16/12/2022 05:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:37 | 2022-12-16
حكومة الدبيبة تنتقد إعلان مصر ترسيم حدودها البحرية الغربية (العربية)
13:36 | 2022-12-16
زيلينسكي: سنعمل مع الشركاء الأوروبيين على فرض عقوبات على روسيا تؤدي إلى إنهاء الحرب (الجزيرة)
13:34 | 2022-12-16
ستولتنبرغ: أي حل يجب أن يضمن بقاء أوكرانيا دولة سيدة ومستقل (العربية)
13:17 | 2022-12-16
زيلينسكي: روسيا لا تزال تمتلك ما يكفي من الصواريخ لشن ضربات عنيفة (سكاي نيوز عربية)
13:14 | 2022-12-16
زيلينسكي: الهجمات التي شنتها روسيا الجمعة لن تغيّر موازين القوى على الأرض (سكاي نيوز عربية)
12:59 | 2022-12-16
شركة الطاقة الأوكرانية تعلن انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنتها بعد القصف الروسي صباح اليوم (رويترز)
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
16/12/2022 21:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
16/12/2022 21:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
16/12/2022 21:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact