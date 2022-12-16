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العربية عن رئيس اليونيفيل بلبنان: مقتل الجندي الآيرلندي لم يهز التزامنا وسنضاعف جهودنا لإنجاز مهمتنا

Lebanon 24
16-12-2022 | 10:06
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