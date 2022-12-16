Advertisement

أخبار عاجلة

معلومات للـLBCI: النقاش في اللقاء التشاوري يتمحور حول الآلية المقترحة لعقد جلسة وزارية ضمن الامور الطارئة وتحديد معناها

Lebanon 24
16-12-2022 | 10:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معلومات للـLBCI: بعض الوزراء طلب في الاجتماع التشاوري تسهيل شؤون المواطنين عبر مراسيم جوالة في الحالات الضرورية
lebanon 24
16/12/2022 21:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم للـLBCI: ربما يحصل أمر ما في جلسة اليوم لكن الاهم هو كيف نصل لرئيس للجمهورية والامور الاخرى لا تعني الكثير
lebanon 24
16/12/2022 21:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير وليد نصار بعد انتهاء اللقاء التشاوري في السراي: نأخذ القرار بما خص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها
lebanon 24
16/12/2022 21:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا ما بحثه اللقاء التشاوري بين ميقاتي والوزراء في السّراي
lebanon 24
16/12/2022 21:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:37 | 2022-12-16
13:36 | 2022-12-16
13:34 | 2022-12-16
13:17 | 2022-12-16
13:14 | 2022-12-16
12:59 | 2022-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website