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انتهاء الاجتماع التشاوري بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء في السراي الحكومي

Lebanon 24
16-12-2022 | 11:34
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