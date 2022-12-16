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شركة الطاقة الأوكرانية تعلن انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنتها بعد القصف الروسي صباح اليوم (رويترز)

Lebanon 24
16-12-2022 | 12:59
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