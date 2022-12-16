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البيت الأبيض: واشنطن مع حلّ دبلوماسي سريع لقضية سد النهضة يكفل حماية مصالح كل الأطراف (العريبة)
Lebanon 24
16-12-2022
|
16:43
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