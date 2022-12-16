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الأوضاع تتّجه إلى الهدوء في الأردن مع غياب الاحتجاجات وانتشار مكثف لقوات الأمن الأردنية في الحسينية (الحدث)

Lebanon 24
16-12-2022 | 17:29
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