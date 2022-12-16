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حاكم ولاية فيرجينيا يصدر قرارا بمنع استخدام موقع تيك توك داخل المؤسسات والمنشآت الحكومية ويلزم المؤسسات الخاصة المتعاملة مع حكومة الولاية بذلك

Lebanon 24
16-12-2022 | 18:13
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