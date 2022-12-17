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روسيا: استقدمنا أنظمة استطلاع المدفعية "بنسلين" ورصدها بدقة وتدميرها لعمليات أوكرانيا

Lebanon 24
17-12-2022 | 01:37
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