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الخارجية الروسية: زعماء الاتحاد الأوروبي غير قادرين على الاعتراف بعدم جدوى العقوبات وسياسة الضغط على روسيا (الجزيرة)

Lebanon 24
17-12-2022 | 05:55
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