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الدفاع الروسية: توجيه ضربات لأنظمة التحكم العسكري والمجمع الصناعي الدفاعي ومرافق الطاقة في أوكرانيا (الجزيرة)
Lebanon 24
17-12-2022
|
07:20
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