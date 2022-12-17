Advertisement

أخبار عاجلة

إيهاب مطر لـ"الجديد": لا املاءات سعودية لانتخاب رئيس للجمهورية والسعودية حريصة على لبنان ككل

Lebanon 24
17-12-2022 | 08:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب نديم الجميل لـ"الجديد": جلسة اليوم لزوم ما لا يلزم "وما الها طعمة" ويجب ان نصب اهتمامنا لانتخاب رئيس للجمهورية
lebanon 24
17/12/2022 20:15:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ديفيد هيل للـ "MTV" : لا انصح اللبنانيين بالانتظار من اجل حصول امر ما في الخارج لانتخاب رئيس الشغور الرئاسي سيء وغير مجدي
lebanon 24
17/12/2022 20:15:57 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سليم الصايغ عبر "الجديد": نرى أن الامتناع عن الحوار هو تعطيل للعملية الديمقراطية ونحن تجاوبنا مع مبادرة الرئيس بري شرط أن تكون لتفعيل العملية الانتخابية في جلسة واحدة
lebanon 24
17/12/2022 20:15:57 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ملحم خلف لـ"الجديد": لم يطرح اسم قائد الجيش حتى الآن وهناك عائق دستوري يحول دون هذا الترشيح ولحين اتمام هذا الامر علينا ان نكون اكثر فعالية في تطبيق الدستور وابقاء الجلسات مفتوحة لنتمكن من انتاج رئيس للجمهورية
lebanon 24
17/12/2022 20:15:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2022-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2022-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2022-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:52 | 2022-12-17
12:39 | 2022-12-17
12:15 | 2022-12-17
12:12 | 2022-12-17
11:54 | 2022-12-17
11:23 | 2022-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website