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"إيران إنترناشيونال": عمال النفط في إيران يطالبون بإلغاء الضرائب على رواتبهم وزيادة الأجور (العربية)

Lebanon 24
17-12-2022 | 11:06
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