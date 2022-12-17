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الحكومة اليمنية: الدفعة الثانية من مشتقات النفط السعودية ستشغل 70 محطة كهرباء (العربية)

Lebanon 24
17-12-2022 | 11:23
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