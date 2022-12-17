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منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: هناك قلق من إعدام وشيك لـ 6 متظاهرين بعد نقل أحد المحكوم عليهم لسجن انفرادي (الشرق)

Lebanon 24
17-12-2022 | 12:12
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