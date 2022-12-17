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رئيس مجلس الشورى الإيراني: جبهة المقاومة لن تسمح لأميركا باستعراض العضلات (سبوتنيك)

Lebanon 24
17-12-2022 | 13:48
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