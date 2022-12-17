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وكالة الأنباء الفلسطينية: مقتل شقيقين دهسهما مستوطن عمدًا بسيارته جنوب نابلس (العربية)

Lebanon 24
17-12-2022 | 14:51
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