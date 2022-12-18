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احصاءات غرفة التحكم المروري: 9 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
Lebanon 24
18-12-2022
|
02:31
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