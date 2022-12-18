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ميقاتي: لا يوجد أي تدخل سياسيّ في إستحقاق انتخابات الإفتاء ونحنُ على مسافة واحدة من جميع المرشحين ونتمنى الخير لهم

Lebanon 24
18-12-2022 | 03:42
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ميقاتي: أتمنى الخير لكل المرشحين في انتخابات الإفتاء في طرابلس والشمال وأتمنى أن تبقى هذه الدار هي الجامعة
lebanon 24
18/12/2022 12:22:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي شارك بانتخابات الإفتاء في طرابلس والشمال: أتمنى الخير لكلّ المرشحين
lebanon 24
18/12/2022 12:22:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي بعد الإدلاء بصوته في انتخابات الإفتاء في طرابلس: اليوم كانت مناسبة من أجل تجديد ثقتنا بدار الفتوى و بكل القيّمين على هذا الدار
lebanon 24
18/12/2022 12:22:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أي منصبٍ في لبنان يعني الجميع ونتمنى أن يتم ملء الشغور الرئاسي بأسرع وقتٍ ممكن
lebanon 24
18/12/2022 12:22:13 Lebanon 24 Lebanon 24
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