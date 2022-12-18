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أفغانستان.. 19 قتيلاً و32 مصاباً من جراء انفجار شاحنة وقود شمال كابل (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
18-12-2022 | 05:21
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