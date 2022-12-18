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أخبار عاجلة
أ.ف.ب: وصول الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري إلى باريس بعد طرده من "إسرائيل"
Lebanon 24
18-12-2022
|
05:27
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